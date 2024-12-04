Кобелев о голе Лещука: «Нонсенс, что о нем пишут уже 2-й день. Это ошибка Шелии, давайте не будем высасывать из пальца»

Андрей Кобелев не считает гол Игоря Лещука «Ахмату» его заслугой.

Вратарь «Динамо » принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче 17-го тура Мир РПЛ с грозненцами (1:1).

После подачи вратарь москвичей сыграл головой, мяч полетел по высокой дуге и оказался в воротах. Голкипер грозненской команды Гиорги Шелия не дотянулся до него поднятой рукой.

«Что касается гола Лещука в ворота «Ахмата », то давайте не будем высасывать его из пальца, ведь это ошибка Шелии. Ничего такого в этом нет. Для меня нонсенс, что об этом голе пишут уже второй день.

Каким образом можно придавать этому значение, если это чистая ошибка вратаря? Голкиперы часто ошибаются, не обо всех ошибках мы говорим. А тут говорят, что именно Лещук ударил головой», – заявил бывший полузащитник и тренер «Динамо».

Абаев о голе Лещука: «Он достоин мировых хайлайтов. В современном футболе все реже такое случается. Раньше вратари были смелее – Шмейхель, Чилаверт»