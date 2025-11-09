Защитник «Райо» Чаваррия держал Беллингема за футболку в штрафной, мешая добраться до мяча. Экс-судья Итурральде считает, что это пенальти: «ВАР не вмешался, хотя должен был»

Эдуардо Итурральде Гонсалес: игрок «Райо» держал Беллингема, это пенальти.

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что в пользу «Реала » должны были назначить пенальти в 1-м тайме матча с «Райо Вальекано».

Матч 12-го тура Ла Лиги завершился со счетом 0:0.

На 23-й минуте защитник «Райо Вальекано » Пеп Чаваррия в штрафной площади потянул за футболку Джуда Беллингема , помешав ему добраться до мяча. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не зафиксировал нарушения правил

«В регламенте ничего не говорится о захвате, в нем есть слова об удержании, что определяется как замедление движения игрока, препятствующее завершению [атаки].

Он [Чаваррия] хватает его [Беллингема] и тянет назад. Это пенальти. ВАР не вмешался, хотя должен был – он не для того, чтобы просто смотреть матчи», – сказал бывший арбитр в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Скриншот: кадр из трансляции DAZN