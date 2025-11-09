«Ман Сити» выиграл 7 из 8 последних матчей. Дальше – «Ньюкасл»
«Манчестер Сити» выиграл 7 из 8 последних матчей.
«Манчестер Сити» выиграл 7 из 8 последних матчей во всех турнирах.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Ливерпуль» в домашнем матче 11-го тура АПЛ (3:0).
В 8 последних матчах «Манчестер Сити» одержал 7 побед и проиграл лишь «Астон Вилле» (0:1). На этом отрезке «горожане» забили 18 голов и пропустили 4.
22 ноября «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
