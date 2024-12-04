Абаев о голе Лещука: «Он достоин мировых хайлайтов. В современном футболе все реже такое случается. Раньше вратари были смелее – Шмейхель, Чилаверт»
Илья Абаев считает, что гол Игоря Лещука должны посмотреть во всем мире.
Вратарь «Динамо» принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом» (1:1).
«Конечно, гол Лещука достоин мировых хайлайтов. Тем более его гол принес очки команде. Такое событие точно привлекает к себе внимание. Все-таки это не работа вратаря – забивать голы.
В современном футболе все реже и реже такое случается. Раньше вратари были смелее, много со стандартов забивали, например, как Шмейхель, Чилаверт. Таких личностей сейчас мало.
Гол Лещука точно в российскую историю войдет, у нас-то мало таких моментов. Очень редко в России голкипер идет в чужую штрафную», – сказал бывший вратарь «Локомотива».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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