Абаев о голе Лещука: «Он достоин мировых хайлайтов. В современном футболе все реже такое случается. Раньше вратари были смелее – Шмейхель, Чилаверт»

Илья Абаев считает, что гол Игоря Лещука должны посмотреть во всем мире.

Вратарь «Динамо » принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом » (1:1).

«Конечно, гол Лещука достоин мировых хайлайтов. Тем более его гол принес очки команде. Такое событие точно привлекает к себе внимание. Все-таки это не работа вратаря – забивать голы.

В современном футболе все реже и реже такое случается. Раньше вратари были смелее, много со стандартов забивали, например, как Шмейхель , Чилаверт . Таких личностей сейчас мало.

Гол Лещука точно в российскую историю войдет, у нас-то мало таких моментов. Очень редко в России голкипер идет в чужую штрафную», – сказал бывший вратарь «Локомотива».

Лещук забил! Нереальный гол-свеча вратаря «Динамо»