Кавазашвили про гол Лещука: «Не подвиг, а большое мастерство. Все вратари выпрыгивают очень хорошо, а если еще и головой играют – вообще блестяще! Но это тоже надо уметь»

Анзор Кавазашвили высказался про гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

Вратарь «Динамо » принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом » (1:1).

«Это не подвиг, а большое мастерство некоторых вратарей, которые умеют играть хорошо головой. Все голкиперы выпрыгивают очень хорошо, а если еще и головой хорошо играют, то это вообще блестяще! Но это тоже надо уметь.

Обычно, когда вратарь идет в штрафную площадь соперника, то теряется в общей массе игроков и не находит свободное место, где мог получить мяч.

Так что гол Лещука в ворота «Ахмата » – везение на пользу московского «Динамо»!» – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Лещук забил! Нереальный гол-свеча вратаря «Динамо»