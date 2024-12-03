Кавазашвили про гол Лещука: «Не подвиг, а большое мастерство. Все вратари выпрыгивают очень хорошо, а если еще и головой играют – вообще блестяще! Но это тоже надо уметь»
Анзор Кавазашвили высказался про гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука.
Вратарь «Динамо» принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом» (1:1).
«Это не подвиг, а большое мастерство некоторых вратарей, которые умеют играть хорошо головой. Все голкиперы выпрыгивают очень хорошо, а если еще и головой хорошо играют, то это вообще блестяще! Но это тоже надо уметь.
Обычно, когда вратарь идет в штрафную площадь соперника, то теряется в общей массе игроков и не находит свободное место, где мог получить мяч.
Так что гол Лещука в ворота «Ахмата» – везение на пользу московского «Динамо»!» – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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