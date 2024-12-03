Нигматуллин про гол Лещука: «Каждый вратарь хотел бы в нужный момент не только выручить, но и забить. Поздравляю Игоря с тем, что у него получилось»
Руслан Нигматуллин высказался про гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука.
Вратарь «Динамо» принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом» (1:1).
«Я думаю, что все вратари мечтают забить гол, как Лещук в ворота «Ахмата». Каждый голкипер хотел бы в нужный момент не только выручить, но и отметиться забитым мячом.
Поэтому, я поздравляю Игоря с тем, что у него это получилось», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости