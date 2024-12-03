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Нигматуллин про гол Лещука: «Каждый вратарь хотел бы в нужный момент не только выручить, но и забить. Поздравляю Игоря с тем, что у него получилось»

Руслан Нигматуллин высказался про гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

Вратарь «Динамо» принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом» (1:1).

«Я думаю, что все вратари мечтают забить гол, как Лещук в ворота «Ахмата». Каждый голкипер хотел бы в нужный момент не только выручить, но и отметиться забитым мячом.

Поэтому, я поздравляю Игоря с тем, что у него это получилось», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России. 

Лещук забил! Нереальный гол-свеча вратаря «Динамо»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Лещук
logoРуслан Нигматуллин
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoДинамо Москва
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