Нигматуллин про гол Лещука: «Каждый вратарь хотел бы в нужный момент не только выручить, но и забить. Поздравляю Игоря с тем, что у него получилось»

Руслан Нигматуллин высказался про гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

Вратарь «Динамо » принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом » (1:1).

«Я думаю, что все вратари мечтают забить гол, как Лещук в ворота «Ахмата ». Каждый голкипер хотел бы в нужный момент не только выручить, но и отметиться забитым мячом.

Поэтому, я поздравляю Игоря с тем, что у него это получилось», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

Лещук забил! Нереальный гол-свеча вратаря «Динамо»