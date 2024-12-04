Веретенников про гол Лещука: «Случайность в большей степени. То, что сделал Шмейхель в матче с «Ротором» в 1995-м, больше было похоже на гол»

Олег Веретенников считает, что в моменте с голом Игоря Лещука была случайность.

Вратарь «Динамо » принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом » (1:1).

Бывший игрок «Ротора » сравнил этот момент с голом вратаря «Манчестер Юнайтед » Петера Шмейхеля в ворота волгоградцев в матче 1/32 финала Кубка УЕФА в 1995 году.

Датчанин в конце встречи сравнял счет (2:2), выиграв верховую борьбу после розыгрыша углового. Тем не менее, в следующую стадию турнира вышел «Ротор» – за счет большего числа мячей, забитых на выезде (домашняя игра завершилась со счетом 0:0).

«Гол Лещука был в большей степени случайным. Он выиграл борьбу, но мяч пересек линию ворот в большей степени из-за ошибки, которую допустил [вратарь «Ахмата»] Гиорги Шелия . Молодец, что забил, помог своей команде отыграться. Вратари забивают голы в футболе, такое бывает.

Если вспоминать, что сделал Шмейхель, то это больше было похоже на гол. В тот момент я находился рядом с ним, он пришел в штрафную, выиграл верховую борьбу и акцентированным ударом пробил головой по воротам.

Хоть после небольшого рикошета, но мяч в наши ворота залетел. Тогда особых эмоций этот гол у нас не не вызвал, забил и забил, главное, что мы прошли в следующую стадию», – сказал Веретенников .

Лещук забил! Нереальный гол-свеча вратаря «Динамо»