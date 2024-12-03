Лещук о голе «Ахмату»: «Можно будет повспоминать потом, но результат оставил неприятные чувства. «Динамо» скорее потеряло два очка, чем заработало одно»

Игорь Лещук назвал гол в ворота «Ахмата» памятным моментом в карьере.

Вратарь «Динамо » сравнял счет в матче 17-го тура Мир РПЛ (1:1), забив головой на 95-й минуте после подачи углового.

– По эмоциям сказать сложно, потому что хотели победить. Игра выдалась не очень хорошей для нашей команды, из‑за этого есть осадок. Конечно, можно порадоваться за забитый гол, благодаря которому удалось сравнять счет, но в целом результат игры оставил неприятные чувства.

– Это самый памятный момент в вашей карьере на данный момент?

– Пока я его еще не осознал, но думаю, что да. Потом можно будет повспоминать.

– Может быть такое, что это судьба вернула за неудачные моменты ранее?

– Только если в итоге набранное очко с «Ахматом» принесет нам какое‑то хорошее место, тогда можно будет так считать. В прошлом году же до чемпионства именно одного очка и не хватило.

А так, по факту, в матче с «Ахматом » скорее потеряли два очка, чем заработали одно, – сказал Лещук.

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