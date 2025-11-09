Экс-судья Фернандес о падении Беллингема в штрафной «Райо»: «Не пенальти. Чаваррия тянул Джуда за футболку, но повод недостаточный для проверки ВАР»
Падение Беллингема в штрафной «Райо» не тянет на пенальти, считает экс-арбитр.
Экс-судья Павел Фернандес считает, что главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра верно не назначил пенальти после падения Джуда Беллингема в матче «Реала» против «Райо» (0:0) в 12-м туре Ла Лиги.
«Реал» требовал пенальти за фол на Беллингеме. [Защитник Пеп] Чаваррия действительно тянул англичанина за футболку – повод для свистка есть, но недостаточный, чтобы вмешался ВАР.
Беллингем, впрочем, явно добавил драматизма. Пенальти нет», – написал бывший судья Павел Фернандес.
Отметим, что другой экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что в ВАР должен был вмешаться, после чего «Реал» должен был бить пенальти.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
