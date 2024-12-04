«Реал» нанял диетолога, чтобы снизить число мышечных травм у игроков. Ициар Гонсалес ранее работала с Карвахалем

«Реал» начал сотрудничать с диетологом Даниэля Карвахаля.

Как сообщает As, мадридский клуб подписал контракт с Ициар Гонсалес на фоне обеспокоенности большим количеством мышечных травм у игроков в текущем сезоне. Гонсалес ранее работала с Даниэлем Карвахалем – защитнику «Реала » удалось снизить травматичность благодаря ее рекомендациям по питанию.

Отмечается, что методика работы специалиста заключается в оптимизации физического состояния футболистов за счет индивидуально подобранной диеты, что в конечном счете позволяет предотвратить травмы.

«Мы проделываем индивидуальную работу, уделяя внимание всем аспектам питания, и стремимся к регенерации и правильному проявлению генов. Мы определяем, что нужно есть, исходя из тренировок и ежедневных ощущений.

Мы следим, чтобы уровень гликогена в мышцах был оптимальным, чтобы свести к минимуму риск дальнейших травм. Работа сочетает в себе физиотерапию, питание и нутригеномику», – сказала Гонсалес.

Карвахаль считает, что отказ от глютена помог ему решить проблему с травмами: «У меня нет непереносимости, но он вызывает воспаление. С тех пор все изменилось»