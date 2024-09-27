Джуд Беллингем: «Когда я добавляю мед в капучино, тренер смотрит на меня с видом: «Что за херню ты творишь?»
Джуд Беллингем рассказал о реакции Карло Анчелотти на его привычки в питании.
Полузащитник «Реала» посетил мероприятие, посвященное выходу футбольного симулятора FC 25, официальный релиз которого состоится в пятницу.
«Когда я пью капучино и добавляю в него мед, мой тренер смотрит на меня так, будто говорит: «Что за херню ты творишь?» – смеясь сказал Беллингем.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Madrid Xtra
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