Джуд Беллингем: «Когда я добавляю мед в капучино, тренер смотрит на меня с видом: «Что за херню ты творишь?»

Джуд Беллингем рассказал о реакции Карло Анчелотти на его привычки в питании.

Полузащитник «Реала » посетил мероприятие, посвященное выходу футбольного симулятора FC 25, официальный релиз которого состоится в пятницу.

«Когда я пью капучино и добавляю в него мед, мой тренер смотрит на меня так, будто говорит: «Что за херню ты творишь?» – смеясь сказал Беллингем .