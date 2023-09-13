Карвахаль считает, что отказ от глютена помог ему решить проблему с травмами: «У меня нет непереносимости, но он вызывает воспаление. С тех пор все изменилось»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Лига чемпионов УЕФА травмы Даниэль Карвахаль Здоровье Питание Футбол

Даниэль Карвахаль сказал, что отказ от глютена помог ему решить проблему травм.

«Думаю, здесь все зависит от тела и психики, травмы не возникают по какой-то одной причине. Перед полуфиналами и финалами Лиги чемпионов я часто травмировался. Это дважды происходило в финале и дважды – в полуфинале, и психологический фактор, конечно, может иметь значение.

В 2021 году я едва сыграл 12 матчей, один рецидив за другим... Это был тоннель, из которого я не видел выхода.

Я полностью исключил глютен из своего рациона. У меня нет непереносимости, но он вызывает воспаление. С тех пор все изменилось. С тех пор у меня лишь были проблемы с камбаловидной мышцей около 10 дней после чемпионата мира.

Без сомнения, травмы – самое худшее для спортсмена, поэтому я рекомендую людям, которые переживают такие моменты, попытаться найти выход, ведь есть много способов [решить проблему]», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RealM_13
Здоровья Карве👍
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Карвахаль очень мощно начал этот сезон, рад за Дани, надеюсь травмы наконец-то начнут обходить его стороной, тем более, что внятной замены для него нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Renat Zagidullin
С детства за гречу!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий