Карвахаль считает, что отказ от глютена помог ему решить проблему с травмами: «У меня нет непереносимости, но он вызывает воспаление. С тех пор все изменилось»

Даниэль Карвахаль сказал, что отказ от глютена помог ему решить проблему травм.

«Думаю, здесь все зависит от тела и психики, травмы не возникают по какой-то одной причине. Перед полуфиналами и финалами чемпионов я часто травмировался. Это дважды происходило в финале и дважды – в полуфинале, и психологический фактор, конечно, может иметь значение.

В 2021 году я едва сыграл 12 матчей, один рецидив за другим... Это был тоннель, из которого я не видел выхода.

Я полностью исключил глютен из своего рациона. У меня нет непереносимости, но он вызывает воспаление. С тех пор все изменилось. С тех пор у меня лишь были проблемы с камбаловидной мышцей около 10 дней после чемпионата мира.

Без сомнения, травмы – самое худшее для спортсмена, поэтому я рекомендую людям, которые переживают такие моменты, попытаться найти выход, ведь есть много способов [решить проблему]», – сказал защитник « » и сборной .

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