Винисиус, Родриго, Гюлер и другие игроки «Реала» берут пример с Роналду в плане профессионализма, питания и отдыха. «Метод Криштиану» особенно применяется в отпуске (As)

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фитнес ЗОЖ Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Родриго Здоровье Питание Арда Гюлер Футбол

Игроки «Реала» берут пример с Криштиану Роналду.

По информации As, Винисиус Жуниор, Родриго, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и другие футболисты ориентируются на отношение португальского нападающего к делу.

В частности, они перенимают «метод Криштиану» в отношении питания и отдыха, особенно во время отпуска, чтобы не потерять физический тонус к предсезонке. 

Игроков мадридского клуба вдохновляет философия Роналду, заключающаяся в непрерывном стремлении к совершенствованию и профессионализму на тренировках.

Одним из игроков, на которых Криштиану оказал наибольшее влияние, является Винисиус – бразилец стремился достигнуть идеального физического состояния и стать сильнее ментально с момента перехода в клуб.

Наследие португальца заметно и по резервистам: они готовы в любой момент выйти на поле, даже если являются игроками глубокой ротации. 

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Сейчас он играет за саудовский «Аль-Наср». 

47 комментариев
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В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
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Рон - эдакий просветитель в плане профессионализма в футболе, который вдохновляет этим многих. Всё-таки он реально эту тему продвинул среди футболистов.
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Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
GOAT)))
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Правильные ориентиры у ребят.
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Ответ Пнин
Ну, в плане профессионализма - это очень плохой пример. Из-за его как раз эгоизма и непрофессионального отношения сборная Португалия и вылетела с Евро, когда он не уходил вовремя с поля и выходил играть в ничего не значащей встрече с Грузией, чтобы набить стату.
Так это уже, скорее, психология.
В плане физики к Кришу никогда вопросов не было, в этом он практически эталон😐
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Наши только с пузом из отпуска возвращаются.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
«Метод Криштиану»... Прям раздолье для фантазии в комментах)
А у наших в чести метод Дзюбы.
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Я тоже беру пример с бывшего игрока Реала.....Азара 🍔🍻
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+5
Ответ Russian Horse
Я тоже беру пример с бывшего игрока Реала.....Азара 🍔🍻
А я с нынешнего игрока Ман Сити🍺
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«Метод Криштиану»... Прям раздолье для фантазии в комментах)
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+4
Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
сравнение теплого с мягким достойное фанбойчика
+7
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+3
Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
В новости ни строчки про Месси, но у тупых вардридских отсосников до сих пор горит от унижений😂
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Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
Классика от хейтеров, он там и президентом был, и на воротах 8 мячей от Баварии пропускал
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Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
Наверное много кушал в ресторанах Барселоны, и говорил:"Можно записать на счёт клуба?) " .И,ему как величайшему, просто не могли отказать.))
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Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
Почему, ещё и Messi Chicken Sandwich оставил☝🏻
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Метод Криштиану может дать эффект Роналду
+6
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Ответ Александр Охотко
Сливочные сказки.Все, кто следит за формой, использует метод Криштиану.До Роналду же никто за физ.формой не следил .Клоуны испанские
Роналдо и Роналдиньо особенно следили ;)
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Чтобы бразилец в отпуске вместо карнавалов и пьянок ел брокколи и тренировался - в жизни не поверю))
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Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
Просто игроки понимают, что они с этой планеты и такими как Месси никогда не станут. Поэтому и придерживаются режима, чтоб выжать из себя максимум))
+2
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+1
Ответ truboprovodchik2019
Классика от хейтеров, он там и президентом был, и на воротах 8 мячей от Баварии пропускал
От ваших такая же классика про судей
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Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
Лично потратил деньги от продажи Неймара на сомнительных игроков и дал завышенные зарплаты некоторым игрокам, а потом ещё устроил пандемию, из-за чего стадионы были пустые.
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Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
Да вы одержимы Месси? причем тут он?
Ну раз уж о нем речь зашла, он точно так же тренируется в отпуске в тренажёрном зале, и с мячом в занимается уж точно больше чем Роналду. Кроме того, он не раз возвращался из отпуска раньше положенного, не говоря уж о том чтобы прогуливать предсезонку - такого за ответ им не водится.
Но про него мадридская пресса не сочиняет ванильных сказок, так что это не в счёт 😁
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Ответ Олег Воропаев
В то время как Месси оставил в Барселоне другое наследие в виде огромных долгов клуба
Т.е. это он распоряжался финансами клуба, а Бартомеу и прочие - это просто говорящие головы? Обычно футболистам платят зарплату, причём так, что это выгодно и работодателю, и игроку. Задача работодателя - добровольно предложить работнику такую зарплату, которая устраивает работника, при этом сам работодатель получает больше дохода. Или вы посчитали, что Месси сам себе выписывал зарплату?
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Ответ Герман Соколов
Комментарий удален модератором
Ты этим и займись на досуге)
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Ответ Богдан Агафонов
А какой пример берут с Месси? И берут ли?
Завоевать 45 трофеев, стать Чемпионом Мира, выиграть 6 ЗБ, 8 ЗМ, забить 840 голов, отдать 375 ассистов, стать дважды чемпионом Континета, самым успешным и титулованным.
И все это без пиара в соц. сетях про профессионализм.
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Ответ Николай Бойко
GOAT)))
Козёл
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Ответ zaebarca
А у наших в чести метод Дзюбы.
Что то не слишком им этот метод помогает.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
«Метод Криштиану»... Прям раздолье для фантазии в комментах)
Комментарий удален модератором
Забыл указать - создать образ няшки, который предопределял выбор в его пользу от общества.
Сделать столько и не являться сильной личностью - это уметь надо.
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Осторожно, он герой
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