Винисиус, Родриго, Гюлер и другие игроки «Реала» берут пример с Роналду в плане профессионализма, питания и отдыха. «Метод Криштиану» особенно применяется в отпуске (As)

Игроки «Реала» берут пример с Криштиану Роналду.

По информации As, , , и другие футболисты ориентируются на отношение португальского нападающего к делу.

В частности, они перенимают «метод Криштиану» в отношении питания и отдыха, особенно во время отпуска, чтобы не потерять физический тонус к предсезонке.

Игроков мадридского клуба вдохновляет философия Роналду, заключающаяся в непрерывном стремлении к совершенствованию и профессионализму на тренировках.

Одним из игроков, на которых оказал наибольшее влияние, является Винисиус – бразилец стремился достигнуть идеального физического состояния и стать сильнее ментально с момента перехода в клуб.

Наследие португальца заметно и по резервистам: они готовы в любой момент выйти на поле, даже если являются игроками глубокой ротации.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Сейчас он играет за саудовский «Аль-Наср».