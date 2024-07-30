Винисиус, Родриго, Гюлер и другие игроки «Реала» берут пример с Роналду в плане профессионализма, питания и отдыха. «Метод Криштиану» особенно применяется в отпуске (As)
Игроки «Реала» берут пример с Криштиану Роналду.
По информации As, Винисиус Жуниор, Родриго, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и другие футболисты ориентируются на отношение португальского нападающего к делу.
В частности, они перенимают «метод Криштиану» в отношении питания и отдыха, особенно во время отпуска, чтобы не потерять физический тонус к предсезонке.
Игроков мадридского клуба вдохновляет философия Роналду, заключающаяся в непрерывном стремлении к совершенствованию и профессионализму на тренировках.
Одним из игроков, на которых Криштиану оказал наибольшее влияние, является Винисиус – бразилец стремился достигнуть идеального физического состояния и стать сильнее ментально с момента перехода в клуб.
Наследие португальца заметно и по резервистам: они готовы в любой момент выйти на поле, даже если являются игроками глубокой ротации.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Сейчас он играет за саудовский «Аль-Наср».
В плане физики к Кришу никогда вопросов не было, в этом он практически эталон😐
Ну раз уж о нем речь зашла, он точно так же тренируется в отпуске в тренажёрном зале, и с мячом в занимается уж точно больше чем Роналду. Кроме того, он не раз возвращался из отпуска раньше положенного, не говоря уж о том чтобы прогуливать предсезонку - такого за ответ им не водится.
Но про него мадридская пресса не сочиняет ванильных сказок, так что это не в счёт 😁
И все это без пиара в соц. сетях про профессионализм.
Сделать столько и не являться сильной личностью - это уметь надо.