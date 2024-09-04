Хоселу: «Мбаппе – как бутылка кетчупа: сначала ты давишь, и ничего не происходит, но потом все льется. Килиан будет забивать и войдет в историю «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Катар Аль-Гарафа Хоселу Килиан Мбаппе Питание еда Футбол

Хоселу сравнил игру Килиана Мбаппе с бутылкой кетчупа.

– Если посмотреть на это издалека, что вы думаете, когда читаете, что Килиан не прогрессирует, что он не забивает, что он встревожен?

– Честно говоря, я не придаю этому особого значения. Я знаю, что такое «Мадрид», и я знаю, какими качествами обладает Мбаппе, и у меня нет никаких сомнений.

Мбаппе – как бутылка кетчупа. Сначала ты давишь, и ничего не происходит, но потом все начинает литься.

Он уже забил два гола в ворота «Бетиса» и будет продолжать забивать. Мбаппе войдет в историю «Мадрида» – он и все его партнеры, – сказал бывший нападающий «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».

Расследование: почему кетчуп так странно выливается из бутылки? И при чем тут голы Роналду, Ван Нистелроя и Жоты?

Криштиану Роналду: «Победы в ЛЧ и голы – как кетчуп: как только откроешь, они льются»

26 комментариев
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Цитатник криштиану?
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Можно ещё по донышку постучать.
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Ответ fussballer
Можно ещё по донышку постучать.
По донышку его уже стучат) транс-подруга
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Я могу смотреть на победы Реала, пока течёт мой любимый кетчуп!
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Ответ Александр Кузнецов
Соболев он как …. Ничего не придумал, сами накидайте, ошибиться не возможно
Как 💩.. как не крути)
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Ответ TravenS
Тупее сравнения и не придумать. Сравнение ради сравнения
Да вроде неплохая , и местами даже релевантная метафора , для футболиста
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Какими бутылками они пользуются? 🤦‍♂️
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Ответ Eric_Cartman
Какими бутылками они пользуются? 🤦‍♂️
Стеклянными
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Ответ Александр Кузнецов
Соболев он как …. Ничего не придумал, сами накидайте, ошибиться не возможно
Сюрстрёминг.
Тоже , что-то ныряло и не воняло , пока не вскрылось....
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Хоселу молодец. Приехать в Реал, уже победа,а он ещё выиграл чемпионат,взял лигу чемпионов,так ещё на этом багаже поехал в сборную,и стал чемпионом Европы 🏆. В итоге уехал на хорошую ЗП . Молодец.
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Очень удивлюсь если Килиан не будет много забивать. Отличный игрок, и с партнерами полный порядок. Нет никаких предпосылок чтоб это не было так.
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почему интересно его в аравию никто не позвал,с вератти в катар одни уехали😁
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скорее бутылочка соевого соуса
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главное чтобы днище не прорвало!
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Получается , Криштиану и Мбаппе могли бы органично смотреться в рекламе сока ’Добрый’
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Великий оратор, лучше и не сказать.
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Вначале пук и среньк
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Главное, чтобы был кетчуп, а не что то коричневое, как было в ПСЖ ,что шейхам пришлось платить миллионы, чтобы выветрить Мбаппе
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Не факт
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Или запор)
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