Хоселу сравнил игру Килиана Мбаппе с бутылкой кетчупа.

– Если посмотреть на это издалека, что вы думаете, когда читаете, что не прогрессирует, что он не забивает, что он встревожен?

– Честно говоря, я не придаю этому особого значения. Я знаю, что такое «Мадрид», и я знаю, какими качествами обладает Мбаппе, и у меня нет никаких сомнений.

Мбаппе – как бутылка кетчупа. Сначала ты давишь, и ничего не происходит, но потом все начинает литься.

Он уже забил два гола в ворота «Бетиса» и будет продолжать забивать. Мбаппе войдет в историю « » – он и все его партнеры, – сказал бывший нападающий «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».

Расследование: почему кетчуп так странно выливается из бутылки? И при чем тут голы Роналду, Ван Нистелроя и Жоты?

Криштиану Роналду: «Победы в ЛЧ и голы – как кетчуп: как только откроешь, они льются»