Смолов о последствиях критики комментаторов: «Такая реакция взрослых мужчин говорит, что мы недалеки от истины»
Ранее в интервью со Смоловым главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций. Позднее Артем Дзюба поддержал точку зрения Карпина.
– Ваше интервью с Валерием Карпиным вышло резонансным. Вы в том числе затронули тему комментаторов. Как оцените последствия того разговора?
– Мы затронули тему насущную и актуальную. И как раз-таки реакция взрослых мужчин, вот именно такая реакция, которая была, говорит о том, что мы недалеки от истины.
– Еще и Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» дровишек в костер подкинул.
– Да, Артем любит (смеется).
– Вы смотрели его выступление?
– Нет, только читал.
– Вскрыл нарывы?
– Сложно комментировать. Артем был в своем стиле, выбирает такую манеру и говорит, – заявил нападающий «Краснодара».
Дзюба – «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич
Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий