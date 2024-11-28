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Смолов о последствиях критики комментаторов: «Такая реакция взрослых мужчин говорит, что мы недалеки от истины»

Федор Смолов высказался о реакции комментаторов на критику Валерия Карпина.

Ранее в интервью со Смоловым главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций. Позднее Артем Дзюба поддержал точку зрения Карпина.

– Ваше интервью с Валерием Карпиным вышло резонансным. Вы в том числе затронули тему комментаторов. Как оцените последствия того разговора?

– Мы затронули тему насущную и актуальную. И как раз-таки реакция взрослых мужчин, вот именно такая реакция, которая была, говорит о том, что мы недалеки от истины.

– Еще и Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» дровишек в костер подкинул.

– Да, Артем любит (смеется).

– Вы смотрели его выступление?

– Нет, только читал.

– Вскрыл нарывы?

– Сложно комментировать. Артем был в своем стиле, выбирает такую манеру и говорит, – заявил нападающий «Краснодара».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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