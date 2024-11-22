Черданцев о Карпине: «Наш якобы конфликт высосан из пальца. Пререкания надо закончить. Мы прошли свой путь и добились определенных успехов»

Георгий Черданцев намерен закончить словесную перепалку с Валерием Карпиным.

Ранее главный тренер сборной России Карпин в интервью раскритиковал стиль работы российских комментаторов и привел в пример работу их коллег в Испании. Позднее Черданцев заявил , что его раздражает, когда люди, которые некомпетентны в каких‑то вопросах, начинают делиться вкусовщиной. Тренер в интервью ответил комментатору, что может сказать про него то же самое.

«Эти пререкания надо закончить. Все эти слова ничего не меняют, каждый из нас занимается своим делом. И я, и Карпин прошли свой путь и добились определенных успехов, мы почти ровесники. Я всегда ценил Валерия Карпина и как футболиста, и как тренера. Этот якобы наш конфликт высосан из пальца.

На заголовки разлетелось то, что я сказал на ходу блогеру в его телефон, опаздывая на трансляцию и не особо задумываясь над формулировками. Мало ли, почему я был не в настроении в тот момент. Меня не предупреждали об интервью. Я не готовился, не думал, что сказать на ту или иную тему. Ко мне подошел коллега с уже включенным на запись телефоном.

У меня не было никаких намерений вступать в дискуссию, тем более через прессу, с Валерием Карпиным или как‑то его словесно задеть. Но если читать письменную расшифровку сказанного, получилось невежливо по отношению к главному тренеру сборной. К сожалению, сейчас так устроен мир, что ради просмотров из любой мухи раздувают слона.

У меня нет никаких проблем с Валерием Карпиным и никаких претензий тоже нет. Тем более мы оба водолеи, а водолеи люди эмоциональные, но друг друга понимающие», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Георгий Черданцев: «Не удивляет, сколько игроков ушло от Карпина. Говорить публично, что выключаешь звук – неуважение к тем, кто в своей профессии добился не меньшего, чем Карпин в своей»