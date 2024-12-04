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  • Компани о 0:1 от «Байера»: «Удаление повлияло на игру, но игроки проявили характер. Нужно разграничивать тот факт, что мы вылетели, и то, что ребята сыграли очень хорошо»
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Компани о 0:1 от «Байера»: «Удаление повлияло на игру, но игроки проявили характер. Нужно разграничивать тот факт, что мы вылетели, и то, что ребята сыграли очень хорошо»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о вылете из Кубка Германии.

Мюнхенский клуб покинул розыгрыш турнира, уступив «Байеру» в 1/8 финала со счетом 0:1. Мануэль Нойер получил красную карточку на 17-й минуте. 

«Конечно, очень грустно, что мы вылетели. Красная карточка повлияла на игру, но ребята сыграли очень хорошо и проявили характер.

Я играл во многих матчах в меньшинстве и знаю, как это тяжело. Мы создавали моменты вдесятером, но, к сожалению, не смогли забить. Болельщики гнали нас вперед и были дополнительным игроком.

Мы должны разграничивать тот факт, что мы вылетели, и то, что ребята сыграли очень хорошо. Я не могу никого винить.

Футбол иногда бывает таким. Мы, тренеры, пытаемся все держать под контролем и все планировать, но иногда случаются такие моменты.

Я испытываю два чувства. Первое чувство – это то, что мы проиграли и не выиграем Кубок в этом сезоне. Второе чувство – это то, что эта игра была особенной. Мы не просто ждали и надеялись, играя вдесятером. Мы были активны и позитивны.

Если мы продолжим в том же духе, то выиграем много матчей – хотя и не выиграем этот Кубок», – сказал Компани

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoКубок Германии
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoБайер
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