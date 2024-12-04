Нойер о красной в матче с «Байером»: «Это была ошибка, я должен это признать. Я извинился перед командой. Это оказало решающее влияние на ход игры»

Мануэль Нойер извинился за удаление в игре с «Байером».

Вратарь «Баварии» получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии – он сфолил на Джереми Фримпонге за пределами штрафной площади. Это первое удаление в карьере 38-летнего игрока.

«Это оказало решающее влияние на ход игры. Нам больно, и мне жаль. Я извинился перед командой.

Я еще надеялся на небольшой офсайд в этой ситуации. Я больше не могу это изменить. Это была ошибка, и я должен это признать. К сожалению, у меня нет другого выбора», – сказал Нойер .

«Бавария » вылетела из розыгрыша турнира, проиграв «Байеру » со счетом 0:1.