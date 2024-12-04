Йылдыз из «Юве» интересен «МЮ», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз интересен топ-клубам АПЛ и «ПСЖ».

Ранее журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил , что 19-летний турок рассматривается «Манчестер Юнайтед » как один из главных кандидатов для усиления позиции атакующего полузащитника.

Плеттенберг добавляет, что Йылдыз знает об интересе у нему также со стороны «ПСЖ », «Арсенала » и «Ливерпуля ».

Однако на данный момент ситуация обстоит так, что Кенан, скорее всего, останется в «Ювентусе » на сезон-2025/26.

В текущем сезоне Серии А Йылдыз провел 14 матчей, забив 3 гола и отдав 2 результативных паса. Его статистика – здесь .