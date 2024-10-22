«Йылдыз все еще маленький игрок, 20-летний Тотти 6 раз прошел бы его. Это не вина Кенана, «Юве» правильно делает, что вкладывает в него». Директор Corriere dello Sport Дзадзарони о 19-летнем хавбеке
Директор Corriere dello Sport назвал Кенана Йылдыза маленьким игроком.
Этим летом 19-летний полузащитник получил 10-й номер в «Ювентусе».
«Йылдыз по-прежнему маленький игрок. Если говорить о Тотти, то я надеюсь, что в свои 48 лет он вернется к игре.
Он [Йылдыз] хорош, у него, без сомнения, есть определенный талант, его почти никогда не обыгрывают соперник. Он молод, ему 19, но я помню Франческо в 20 лет – он бы шесть раз обошел его и отдал из-под него передачу.
Но это не вина Йылдыза – у него есть все время, чтобы расти, есть потенциал, но сегодня я не вижу никаких гарантий. «Юве» поступает правильно, инвестируя в него», – сказал Иван Дзадзарони в эфире Canale 5.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tutto Juve
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости