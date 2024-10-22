«Йылдыз все еще маленький игрок, 20-летний Тотти 6 раз прошел бы его. Это не вина Кенана, «Юве» правильно делает, что вкладывает в него». Директор Corriere dello Sport Дзадзарони о 19-летнем хавбеке

Директор Corriere dello Sport назвал Кенана Йылдыза маленьким игроком.

Этим летом 19-летний полузащитник получил 10-й номер в «Ювентусе ».

«Йылдыз по-прежнему маленький игрок. Если говорить о Тотти , то я надеюсь, что в свои 48 лет он вернется к игре.

Он [Йылдыз ] хорош, у него, без сомнения, есть определенный талант, его почти никогда не обыгрывают соперник. Он молод, ему 19, но я помню Франческо в 20 лет – он бы шесть раз обошел его и отдал из-под него передачу.

Но это не вина Йылдыза – у него есть все время, чтобы расти, есть потенциал, но сегодня я не вижу никаких гарантий. «Юве» поступает правильно, инвестируя в него», – сказал Иван Дзадзарони в эфире Canale 5.