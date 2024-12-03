«МЮ» интересуется Йылдызом и впечатлен его развитием. 19-летний игрок не планирует покидать «Ювентус»
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Кенана Йылдыза.
Английский клуб рассматривает 19-летнего игрока как одного из главных кандидатов для усиления позиции атакующего полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
«Юнайтед» впечатлен развитием футболиста «Ювентуса» и продолжает внимательно за ним наблюдать.
Однако сам Йылдыз не планирует покидать «бьянконери». Он чувствует себя очень комфортно в клубе и намерен остаться на следующий сезон.
В текущем сезоне Серии А Кенан провел 14 матчей, забив 3 гола и отдав 2 результативных паса. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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