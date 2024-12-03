«МЮ» интересуется Йылдызом и впечатлен его развитием. 19-летний игрок не планирует покидать «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Кенана Йылдыза.

Английский клуб рассматривает 19-летнего игрока как одного из главных кандидатов для усиления позиции атакующего полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

«Юнайтед » впечатлен развитием футболиста «Ювентуса » и продолжает внимательно за ним наблюдать.

Однако сам Йылдыз не планирует покидать «бьянконери». Он чувствует себя очень комфортно в клубе и намерен остаться на следующий сезон.

В текущем сезоне Серии А Кенан провел 14 матчей, забив 3 гола и отдав 2 результативных паса. Его статистика – здесь .