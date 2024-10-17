Ямаль, Эндрик, Гарначо, Савио, Тель, Кубарси и Гюлер – в списке 25 претендентов на Golden Boy
На ежегодную награду, вручаемую Tuttosport лучшему молодому футболисту года в Европе, претендуют:
1. Ламин Ямаль, «Барселона».
2. Жоау Невеш, «ПСЖ».
3. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».
4. Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед».
5. Пау Кубарси, «Барселона».
6. Савио Морейра, «Манчестер Сити».
7. Рико Льюис, «Манчестер Сити».
8. Александар Павлович, «Бавария».
9. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед».
10. Йоррел Хато, «Аякс».
11. Джейми Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд.
12. Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед».
13. Кенан Йылдыз, «Ювентус».
14. Кристиан Москера, «Валенсия».
15. Адам Уортон, «Кристал Пэлас».
16. Арда Гюлер, «Реал Мадрид».
17. Матис Тель, «Бавария».
18. Дезире Дуэ, «ПСЖ».
19. Оскар Глух, «Зальцбург».
20. Самуэль Омородион, «Порту».
21. Вильзон Одобер, «Тоттенхэм».
22. Андреас Скьеллеруп, «Бенфика».
23. Эндрик, «Реал Мадрид».
24. Элисс Бен-Сегир, «Монако».
25. Самюэль Мбангула, «Ювентус».
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