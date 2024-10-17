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Ямаль, Эндрик, Гарначо, Савио, Тель, Кубарси и Гюлер – в списке 25 претендентов на Golden Boy

Объявлены 25 претендентов на приз Golden Boy.

На ежегодную награду, вручаемую Tuttosport лучшему молодому футболисту года в Европе, претендуют:

1. Ламин Ямаль, «Барселона».

2. Жоау Невеш, «ПСЖ».

3. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».

4. Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед».

5. Пау Кубарси, «Барселона».

6. Савио Морейра, «Манчестер Сити».

7. Рико Льюис, «Манчестер Сити».

8. Александар Павлович, «Бавария».

9. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед».

10. Йоррел Хато, «Аякс».

11. Джейми Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд.

12. Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед».

13. Кенан Йылдыз, «Ювентус».

14. Кристиан Москера, «Валенсия».

15. Адам Уортон, «Кристал Пэлас».

16. Арда Гюлер, «Реал Мадрид».

17. Матис Тель, «Бавария».

18. Дезире Дуэ, «ПСЖ».

19. Оскар Глух, «Зальцбург».

20. Самуэль Омородион, «Порту».

21. Вильзон Одобер, «Тоттенхэм».

22. Андреас Скьеллеруп, «Бенфика».

23. Эндрик, «Реал Мадрид».

24. Элисс Бен-Сегир, «Монако».

25. Самюэль Мбангула, «Ювентус».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Golden Boy
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logoСавио Морейра
logoМатис Тель
logoАрда Гюлер
logoРико Льюис
logoУоррен Заир-Эмери
logoВильзон Одобер
logoАлександар Павлович
logoЖоау Невеш
logoАлехандро Гарначо
logoКобби Майну
logoКристиан Москера
logoЙоррел Хато
logoЛени Йоро
logoКенан Йылдыз
logoСамюэль Мбангула
logoДжейми Гиттенс
logoАдам Уортон
logoДезире Дуэ
logoЭлисс Бен-Сегир
logoЭндрик
logoАндреас Скьеллеруп
logoОскар Глух
logoЛамин Ямаль
logoСаму Омородион
logoПау Кубарси
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