Экс-судья Итурральде о том, что Мохику из «Мальорки» заслужил красную в игре с «Барсой» за фол на Ямале или за удар головой одноклубника: «ВАР должен был вмешаться»

Игрок «Мальорки» ударил головой партнера по команде во время матча с «Барсой».

«Барселона » победила «Мальорку» (5:1) в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги .

На 54-й минуте при счете 1:1 защитник «Мальорки» Хоан Мохика сбил в своей штрафной Ламина Ямаля . Судья Хесус Хиль Мансано назначил пенальти, который реализовал Рафинья .

После назначения пенальти Мохика повздорил со своим партнером Мануэлем Морланесом и в итоге боднул одноклубника.

«Пенальти очевидный. Защитник бежит за нападающим, делает подножку. Вопрос в том, достаточно ли только предупреждения. Защитник не пытался сыграть в мяч, поэтому для меня это скорее красная карточка, чем желтая.

И потом, игрока вполне можно удалить за удар партнера по команде головой. В правилах говорится и об ударе головой, и о попытке удара. Момент, в который мог и должен был вмешаться ВАР. Этот эпизод кажется таким же серьезным или даже более серьезным, чем предыдущий», – заявил бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции Movistar