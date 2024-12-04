Экс-судья Итурральде о том, что Мохику из «Мальорки» заслужил красную в игре с «Барсой» за фол на Ямале или за удар головой одноклубника: «ВАР должен был вмешаться»
«Барселона» победила «Мальорку» (5:1) в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги.
На 54-й минуте при счете 1:1 защитник «Мальорки» Хоан Мохика сбил в своей штрафной Ламина Ямаля. Судья Хесус Хиль Мансано назначил пенальти, который реализовал Рафинья.
После назначения пенальти Мохика повздорил со своим партнером Мануэлем Морланесом и в итоге боднул одноклубника.
«Пенальти очевидный. Защитник бежит за нападающим, делает подножку. Вопрос в том, достаточно ли только предупреждения. Защитник не пытался сыграть в мяч, поэтому для меня это скорее красная карточка, чем желтая.
И потом, игрока вполне можно удалить за удар партнера по команде головой. В правилах говорится и об ударе головой, и о попытке удара. Момент, в который мог и должен был вмешаться ВАР. Этот эпизод кажется таким же серьезным или даже более серьезным, чем предыдущий», – заявил бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
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