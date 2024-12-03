Рафинья о 5:1 с «Мальоркой» и дубле: «Не самая лучшая игра «Барсы», но было важно снова победить. Я переживаю лучший момент в карьере, хочу сделать больше для этого клуба»

Рафинья высказался о победе «Барселоны» в матче с «Мальоркой» (5:1).

«Мы знали, как важно снова победить. В последних трех матчах нам чего-то не хватало. Сегодня мы сыграли хорошо, хотя это была не лучшая наша игра, но самым важным была победа.

Я переживаю свой лучший момент в карьере и не хочу на этом останавливаться. Я хочу сделать гораздо больше для этого клуба. Это клуб, к которому я испытываю огромную любовь. Все, что я могу отдать на поле, я отдам», – сказал вингер «Барселоны», сделавший дубль.