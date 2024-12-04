Ямаль о 5:1 с «Мальоркой»: «Барса» глупо теряла очки в Ла Лиге, эта победа очень важна. Рад за Рафинью, мы хорошо понимаем друг друга»
«Барселона» выиграла матч 19-го тура Ла Лиги со счетом 5:1.
«Это была очень важная победа после двух поражений в Ла Лиге. Было очень важно победить с таким счетом, мы очень довольны.
В первом тайме мы были лучше, но нам нужно было реализовывать те явные голевые моменты, которые у нас были. Мы вышли на поле с идеей, и у нас все получилось.
Это очень важная победа для команды, нам нужно было победить снова. В Лиге чемпионов у нас все очень хорошо, но в Ла Лиге мы очень глупо теряли очки. Победа очень важна для всех, и тем игрокам, которые играют меньше, голы придадут уверенности».
Об ассисте на Рафинью
«Это то, что я делаю довольно хорошо. Я очень рад за Рафинью, мы очень хорошо понимаем друг друга, и он знает, что, когда я нахожусь на этом участке поля, я всегда буду стараться [сделать передачу]», – сказал вингер «Барселоны».
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