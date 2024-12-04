Гвардиола о сравнении его жеста с тремя пальцами Моуринью: «Он выиграл три титула АПЛ, а я шесть»

Пеп Гвардиола забавно отреагировал на сравнение с Жозе Моуринью.

«Манчестер Сити » не побеждает на протяжении семи матчей подряд – это худшая серия в карьере Гвардиолы .

1 декабря «Ливерпуль» победил «Сити» со счетом 2:0 и оторвался от соперника в АПЛ на 11 очков. В конце второго тайма болельщики на «Энфилде» начали скандировать Пепу: «Утром тебя уволят!» В ответ на это тренер продемонстрировал зрителям шесть пальцев . Столько титулов АПЛ завоевали «горожане» под его руководством.

– Так вы ответили фанатам.

– Да, мы выиграли 6 титулов.

– Некоторые считают, что вы теряете свою крутость.

– Я никогда не был крутым. Я был крутым только потому, что мы побеждали. Когда побеждаешь – ты крутой, милый, такой приятный. Когда ты не побеждаешь, все наоборот.

– В 2018 году Моуринью после поражения «МЮ» со счетом 0:3 от «Тоттенхэма» показал три пальца фанатам. После матча он заявил на пресс-конференции: «Какой счет? 3:0. Три. Столько титулов АПЛ я взял. Больше, чем остальные 19 тренеров. Уважайте». Некоторые сравнивают ваши жесты. Считается, что это было начало конца для Жозе в «Манчестер Юнайтед».

– Надеюсь, в моем случае это не так. Может быть, мы похожи с Жозе, но он выиграл три, а я выиграл шесть, – сказал Гвардиола.

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