Пеп о 7 матчах «Сити» без побед: «У нас не было предсезонки, травмы – мы это знаем и должны справиться. Сезон длинный, нам есть за что бороться»

Пеп Гвардиола оценил влияние травм на результаты «Манчестер Сити».

Вчера «горожане» на выезде проиграли «Ливерпулю» (0:2) в 13-м туре АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл 5-й матч лиги подряд и не побеждает 7 подряд играх во всех турнирах.

«У нас не было предсезонной подготовки, потом были травмы, но мы знаем обэтом и должны с этим справиться. Мы боролись, но не создали много моментов.

Как тренер, я сижу здесь и защищаю то, чего мы добились в прошлом благодаря им [игрокам], и больше, чем когда-либо, я хочу обнять их и быть рядом с ними. Мы должны изменить результаты, и в нужное время мы примем решение.

Перед матчем я говорил, что мы не в той ситуации, чтобы думать о своих целях, но сезон длинный. Мы должны думать о достижении результатов, и когда вернутся некоторые игроки, то мы станем лучше, и, возможно, начнем верить. Нам есть за что бороться, и мы будем стараться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Это худший отрезок в карьере Гвардиолы