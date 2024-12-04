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Пеп пошутил о конфликте с де Брюйне: «У меня с ним личные проблемы после 9 лет вместе. Не хочу, чтобы он играл»

Пеп Гвардиола с иронией отреагировал на мнения о конфликте с Кевином де Брюйне.

Ранее 33-летний полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что не уверен в том, что останется в клубе: «Я отложил переговоры, получив травму. Они будут, а если нет – это мой последний год. Никакой спешки, хочу вернуться на поле и вновь стать собой»

«Люди говорят, что у меня проблемы с Кевином.

Думаете, мне нравится играть без Кевина? Нет, я не хочу, чтобы Кевин играл. Парень, у которого больше всего таланта в последней трети [поля]? Нет, я этого не хочу. У меня с ним личные проблемы после девяти лет вместе», – сказал с иронией главный тренер «Сити» Гвардиола.

В этом сезоне бельгиец из-за травмы провел лишь 7 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

После возвращения в строй Кевин выходит только на замену. Против «Ливерпуля» он появился на поле на 78-й минуте. Его статистика – здесь.

Де Брюйне и «Сити» – все? Кевин не уверен, что продлится – может уйти бесплатно летом

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Times
logoКевин де Брюйне
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
ахахаха
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