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  • Пеп о шансах «Сити» на чемпионство: «Думать о большой цели сейчас – ошибка, нужно двигаться шаг за шагом. Мы не так уж далеки от 2-го места, но нужна стабильность»
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Пеп о шансах «Сити» на чемпионство: «Думать о большой цели сейчас – ошибка, нужно двигаться шаг за шагом. Мы не так уж далеки от 2-го места, но нужна стабильность»

Пеп Гвардиола оценил текущую ситуацию в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» проиграл 5 последних матчей в АПЛ подряд и не побеждает в 7 играх во всех турнирах. Команда идет 5-й в таблице Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на 11 очков.

«С таким составом мы были бы близки к уровню, которого достигли в прошлом сезоне. В январе мы проведем внутреннее обсуждение, поскольку все зависит от ситуации, в которой мы будем к тому моменту.

Я не жалею себя. Все так, как есть.

После предыдущих результатов думать о большой цели [победе в АПЛ] было бы большой ошибкой. Нам нужно обыграть близкую к нам [в таблице] команду и воспользоваться преимуществом, чтобы приблизиться к топ-4.

Мы не так уж далеки от того, чтобы стать вторыми, но все дело в стабильности. «Ливерпуль» – великолепная команда, и нам просто нужно бороться и выигрывать матчи. Шаг за шагом мы должны снова двигаться вперед», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
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