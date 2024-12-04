Куртуа хочет продлить контракт с «Реалом». В окружении вратаря не знают об интересе из Саудовской Аравии

Тибо Куртуа хочет подписать новый контракт с «Реалом».

Вратарь мадридского клуба хочет продлить соглашение на пару лет, рассказал журналист COPE Мигель Анхель Диас. Действующий контракт бельгийца рассчитан до июня 2026 года.

Отмечается, что в окружении игрока ничего не знают об интересе из Саудовской Аравии, о котором сообщалось ранее.

В текущем сезоне Ла Лиги Куртуа провел 11 матчей и пропустил 7 голов.