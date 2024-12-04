Куртуа хочет продлить контракт с «Реалом». В окружении вратаря не знают об интересе из Саудовской Аравии
Тибо Куртуа хочет подписать новый контракт с «Реалом».
Вратарь мадридского клуба хочет продлить соглашение на пару лет, рассказал журналист COPE Мигель Анхель Диас. Действующий контракт бельгийца рассчитан до июня 2026 года.
Отмечается, что в окружении игрока ничего не знают об интересе из Саудовской Аравии, о котором сообщалось ранее.
В текущем сезоне Ла Лиги Куртуа провел 11 матчей и пропустил 7 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости