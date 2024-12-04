  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Куртуа хочет продлить контракт с «Реалом». В окружении вратаря не знают об интересе из Саудовской Аравии
10

Куртуа хочет продлить контракт с «Реалом». В окружении вратаря не знают об интересе из Саудовской Аравии

Тибо Куртуа хочет подписать новый контракт с «Реалом».

Вратарь мадридского клуба хочет продлить соглашение на пару лет, рассказал журналист COPE Мигель Анхель Диас. Действующий контракт бельгийца рассчитан до июня 2026 года. 

Отмечается, что в окружении игрока ничего не знают об интересе из Саудовской Аравии, о котором сообщалось ранее. 

В текущем сезоне Ла Лиги Куртуа провел 11 матчей и пропустил 7 голов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoТибо Куртуа
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси – лучший игрок XXI века по версии talkSPORT. Роналду – 2-й, Роналдиньо – 3-й, Зидан – 4-й, Анри – 7-й, Буффон – 16-й, Салах – 19-й, Мбаппе – 23-й, Бензема – 25-й
219вчера, 21:13
Куртуа интересен саудовцам. Вратарь не планирует покидать «Реал»
8вчера, 17:28
«Ман Сити», «Реал», «Бавария», «ПСЖ» – в 1-й корзине жеребьевки КЧМ, «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» – во 2-й
87вчера, 16:43
Куртуа о Мбаппе: «Это как бутылка кетчупа: можешь стучать по ней сколько угодно, но вытекает совсем чуть-чуть, а потом вдруг выливается все. Голы придут»
692 декабря, 17:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп о словах Слота про 115 нарушений «Ман Сити»: «Он же сказал, что это шутка, верно?»
1019 минут назад
Ограблен дом Барко. Инфлюэнсер и невеста защитника «Севильи» и Аргентины подозревает работников дома: «Они ушли за 10 минут до нас, только один сотрудник знал о наших перемещениях»
924 минуты назадФото
Экс-судья Итурральде о том, что Мохику из «Мальорки» заслужил красную в игре с «Барсой» за фол на Ямале или за удар головой одноклубника: «ВАР должен был вмешаться»
1052 минуты назадФото
«Драчун?» Пиняев по губам Аршавина пытался прочитать фразу «драка с Дзюбой»
16сегодня, 10:09Видео
Кубок Италии. 1/8 финала. «Фиорентина» принимает «Эмполи», «Лацио» и «Наполи» сыграют в четверг
14сегодня, 10:05
Мусиала может подписать самый дорогой контракт в истории «Баварии» – на 100+ млн евро за 5 лет
20сегодня, 10:03
😎 Спортс“ открывает вакансию редактора соцсетей
86сегодня, 10:00
Гвардиола о сравнении его жеста с тремя пальцами Моуринью: «Он выиграл три титула АПЛ, а я шесть»
99сегодня, 09:52
Пеп пошутил о конфликте с де Брюйне: «У меня с ним личные проблемы после 9 лет вместе. Не хочу, чтобы он играл»
20сегодня, 09:28
«Динамо» должно бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. У команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол». Черданцев о бело-голубых
24сегодня, 09:13
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вильярреал» в гостях у «Понтеведры», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
458 минут назад
«Байер» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды Бонифасе до 2029-го. «МЮ» интересуется форвардом
5сегодня, 09:45
Радимов о судьях: «Мешков профнепригоден или деградировал совсем? Президента лиги это устраивает? Меня нет. ЭСК скажет – ничего не было, и мы все будем обтекать»
4сегодня, 09:13
Бакаев об общении с Джикией в «Химках»: «Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл». В ОАЭ скучал по атмосфере и уровню партнеров»
11сегодня, 09:00
Агкацев иногда смотрит футбол без звука: «Когда с комментаторами не согласен – даже если взять мои эпизоды. Но в целом мне все равно, что они говорят»
13сегодня, 08:59
Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Слово немного пафосное, президент у нас один. Теория – одно, а действительность намного жестче»
5сегодня, 08:46
Николич о ЦСКА: «До игры со «Спартаком» у нас был хороший подход, потом – спад. Сейчас снова игра идет. Я знаю, что и результат будет»
20сегодня, 08:34
Юрий Семин: «Самая большая проблема в нашем футболе – в клубах стало много непрофессиональных людей»
11сегодня, 08:22
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
4сегодня, 08:22
«Саутгемптон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
3сегодня, 08:10