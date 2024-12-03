Куртуа интересен саудовцам. Вратарь не планирует покидать «Реал»

Тибо Куртуа интересен саудовским клубам.

По информации Marca, в чемпионате Саудовской Аравии заинтересованы в подписании вратаря «Реала» к сезону-2025/26.

Главным аргументом при переговорах с игроками остаются деньги, но теперь саудовцы также стараются убедить потенциальных новичков в привлекательности спортивного проекта.

Сам бельгиец не планирует покидать «Мадрид ». Он счастлив в клубе, «Реал» доволен голкипером. Контракт Тибо действует до июня 2026 года, переговоров о продлении пока не было.