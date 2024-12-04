«Соболев не очень понимает свою миссию в «Зените». Ему надо прикладывать больше усилий, чтобы претендовать на роль основного в такой орденоносной команде». Игнатьев о форварде
27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга прошлым летом. За 10 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями.
При этом «Зенит» расстался с форвардом Иваном Сергеевым, перешедшим в «Крылья». В игре 17-го тура Мир РПЛ против питерцев он сделал дубль и помог самарцам одержать победу – 3:2.
«Сергеев, по-моему, сам устал быть в роли запасного игрока. Каждый футболист хочет играть как можно больше. У Сергеева это не получалось. Он, наверное, мог остаться и в составе «Зенита», но на ролях запасного игрока.
Соболев, думаю, тоже сейчас не очень понимает свою миссию в команде. Его также после «Спартака», где он был игроком основного состава, сейчас не устраивает вот эта роль.
Думаю, что ему надо прикладывать больше усилий, чтобы оказаться в позиции игрока, который будет претендовать на роль основного в составе такой орденоносной команды», – считает бывший тренер сборной России.
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