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  • «Соболев не очень понимает свою миссию в «Зените». Ему надо прикладывать больше усилий, чтобы претендовать на роль основного в такой орденоносной команде». Игнатьев о форварде
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«Соболев не очень понимает свою миссию в «Зените». Ему надо прикладывать больше усилий, чтобы претендовать на роль основного в такой орденоносной команде». Игнатьев о форварде

Борис Игнатьев высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

27-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга прошлым летом. За 10 игр в составе сине-бело-голубых в Мир РПЛ бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями.

При этом «Зенит» расстался с форвардом Иваном Сергеевым, перешедшим в «Крылья». В игре 17-го тура Мир РПЛ против питерцев он сделал дубль и помог самарцам одержать победу – 3:2. 

«Сергеев, по-моему, сам устал быть в роли запасного игрока. Каждый футболист хочет играть как можно больше. У Сергеева это не получалось. Он, наверное, мог остаться и в составе «Зенита», но на ролях запасного игрока.

Соболев, думаю, тоже сейчас не очень понимает свою миссию в команде. Его также после «Спартака», где он был игроком основного состава, сейчас не устраивает вот эта роль.

Думаю, что ему надо прикладывать больше усилий, чтобы оказаться в позиции игрока, который будет претендовать на роль основного в составе такой орденоносной команды», – считает бывший тренер сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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Борис Игнатьев
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logoАлександр Соболев
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