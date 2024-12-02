«Соболев вообще не оправдывает покупку, не удается вписаться в игру «Зенита». Горшков про Александра

Александр Горшков считает, что Александр Соболев не оправдывает переход в «Зенит».

Команда тренера Сергея Семака уступила «Крыльям Советов» (2:3) в матче Мир РПЛ .

«Сергеев очень прилично выглядел в «Зените » и забивал.

Но потом шло время, повышалась конкуренция, и он стал меньше получать игрового времени. Я бы не стал сравнивать Сергеева с Соболевым.

У Ивана просто случилась ситуация, когда нужно было поменять команду, где он уже с новой мотивацией и голодный выходит и играет.

Что касается Соболева , то он сейчас вообще пока не оправдывает покупку. Была надежда, что при игре с двумя большими форвардами «Зенит» сможет вернуться в игру с «Крыльями Советов».

Но пока Александру не удается вписаться в игру команды», – сказал бывший футболист «Зенита» Александр Горшков .