«Соболев вообще не оправдывает покупку, не удается вписаться в игру «Зенита». Горшков про Александра
Александр Горшков считает, что Александр Соболев не оправдывает переход в «Зенит».
Команда тренера Сергея Семака уступила «Крыльям Советов» (2:3) в матче Мир РПЛ.
«Сергеев очень прилично выглядел в «Зените» и забивал.
Но потом шло время, повышалась конкуренция, и он стал меньше получать игрового времени. Я бы не стал сравнивать Сергеева с Соболевым.
У Ивана просто случилась ситуация, когда нужно было поменять команду, где он уже с новой мотивацией и голодный выходит и играет.
Что касается Соболева, то он сейчас вообще пока не оправдывает покупку. Была надежда, что при игре с двумя большими форвардами «Зенит» сможет вернуться в игру с «Крыльями Советов».
Но пока Александру не удается вписаться в игру команды», – сказал бывший футболист «Зенита» Александр Горшков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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