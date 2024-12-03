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  • «Сколько у Соболева голов в РПЛ? А Сергеев уже три забил, и он не в «Зените» играет, а в «Крыльях». Так профессионал должен отвечать на вызовы». Хомуха о форвардах
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«Сколько у Соболева голов в РПЛ? А Сергеев уже три забил, и он не в «Зените» играет, а в «Крыльях». Так профессионал должен отвечать на вызовы». Хомуха о форвардах

Дмитрий Хомуха прокомментировал последние результаты Александра Соболева.

«Зенит» в 17-м туре Мир РПЛ проиграл «Крыльям Советов» (2:3).

Главная причина такого сенсационного результата?

– Недооценка соперника. Питерцы думали, что спокойно наберут три очка. Победят самарцев без каких-либо проблем. Но оказалось, что это не так. В составе «Крыльев» есть игроки, которые еще недавно выступали в «Зените». Им было что доказывать!

Венделу и Клаудиньо уже не хватает мотивации?

– Да. Они уже не те. Это очевидно, сразу бросается в глаза. Люди выиграли несколько чемпионство подряд. Мотивация действительно притупилась. Но дело не только в этом.

А в чем еще?

– Нет внутрикомандной конкуренции. Если бы в «Зените» были футболисты, сопоставимые по уровню с Венделом и Клаудиньо, бразильцам пришлось бы держать себя в тонусе постоянно и не расслабляться.

Светлое пятно в игре «Зенита»?

– Я бы никого не выделял. Счет на табло. Взяли, недооценили соперника. Слишком много зон оставили самарцам, которые этим хорошо воспользовались. Отсюда вот такое поражение. У «Крыльев» есть быстрые игроки в атаке, которые способны наказать соперника за подобные просчеты. Это мы и увидели.

А вернувшийся в строй Глушенков может стать лидером «Зенита»?

– Хм. Ему надо сконцентрироваться на игре в футбол, а не давать интервью налево и направо. А то он будоражит мнение болельщиков своими высказываниями… Все познается в сравнении. У Угальде уже 14 мячей. Как только ты начинаешь больше внимания уделять нефутбольным делам, футбол обычно за это наказывает.

Соболев вышел на замену и опять ничего не показал? Этот трансфер уже сейчас можно назвать провальным?

– Да когда он только приходил в «Зенит», многие сомневались в целесообразности такого приобретения. Говорили же, что он не способен усилить игру питерцев в атаке. Вот вам и результат. Лучшее тому подтверждение – игра Вани Сергеева. Он вчера оформил дубль и всем все показал, доказал. Именно так и должен отвечать профессионал на все вызовы. А сколько голов у Соболева в РПЛ?

Ни одного.

– Вот вам и ответ. А Сергеев в РПЛ уже три забил. И вы учитывайте, что он не в «Зените» играет, а в «Крыльях». Там пополнять свой багаж гораздо сложнее, чем в Питере. У Соболева партнеры сильнее, но каков КПД? А для центрального нападающего главный критерий – забитые мячи

Допускаете, что с такой игрой «Зенит» может не стать чемпионом?

– В прошлом чемпионате «Зенит», что называется, отcкочил в последнем туре. Если и сейчас питерцы продолжат играть с такой же «мотивацией», все возможно. Соперники рядом, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoДмитрий Хомуха
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoИван Сергеев
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