Геннадий Орлов сравнил игру форвардов «Зенита» и «Крыльев Советов».

Самарская команда обыграла петербургскую со счетом 3:2 в 17-м туре Мир РПЛ . Иван Сергеев оформил дубль.

«А что происходило в защите в матче с «Крыльями»? Второй мяч Сергеева – ошибка Адамова . Зачем же ты так далеко выходишь из ворот? Оказался в полупозиции. Сергееву же надо отдать должное. Браво! Два замечательных мяча. Молодец.

Хотя и к обороне сине-бело-голубых хватает вопросов в этих эпизодах. Все как-то безучастно. Ну проиграли в борьбе, скорости – ну и ладно. И так сойдет... А третий гол? Да, Олейников все исполнил четко, но как же вы ему дали пробить с 16 метров? Беспечность! Другого слова и не подобрать. Надеялись, что отыграются? Не отыгрались.

«Зенит » зря отпустил Сергеева? Сложно сказать... Все-таки Иван в какой-то момент опустил здесь руки. Возможно, ему нужен был новый вызов. В «Крыльях» же он не сразу обрел себя, какое-то время все равно понадобилось. Но вот сейчас выходит на свой прежний уровень.

В то же время питерцы приобрели Соболева. Ну вышел он против «Крыльев» на замену... Не помощник он команде Семака, не помощник. Статистика – вещь упрямая. 0 голов. 0 передач. Однако его выпускают на замену раньше, чем Ерохина. Почему?

Почему Лусиано опять не попал в старт? Один из самых забивных исполнителей не играет с первых минут... Его опять оставили на закуску? Но было уже поздно. Почему в старте вышел Кассьерра, а не Лусиано? Вопрос Семаку», – сказал футбольный комментатор.