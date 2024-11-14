Хавьер Тебас: «В «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 не приблизилась к Ла Лиге. Игроки эфемерны – важна конкуренция и бренд чемпионата»

Хавьер Тебас считает Ла Лигу более устойчивой, чем остальные топ-чемпионаты.

«Мы живем в мире СМИ, которые все время твердят: «Ла Лига мало потратила в летнее трансферное окно». Я вижу цифры Серии А, Лиги 1 или АПЛ и говорю: «Нет, мы вложили столько, сколько нужно, а остальные [лиги] разрушаются». Серия А потеряла 600 миллионов евро, а мы заработали 50. Бундеслига, которая также имеет хороший баланс, тоже заработала 50 [миллионов евро]. Лига 1 потеряла 300 миллионов, а АПЛ – миллиард, и теперь английское правительство создает независимый регулятор, чтобы клубы могли прийти в норму.

Эти лиги поддерживаются владельцами, которые вкладывают деньги. У нас, в Бундеслиге и во многих других странах Европы нет индустрии, которая постоянно терпит убытки, потому что в конечном итоге лиги становятся неустойчивыми.

Футбол доказал, что не нужно тратить деньги впустую, чтобы побеждать и привлекать болельщиков. 66% европейских титулов за последние 10 лет выиграли испанцы. Мы выиграли Евро , и 21 из 25 игроков [сборной Испании] играли в Ла Лиге, а не в АПЛ. У нас также есть множество игроков, выступающих в АПЛ и других лигах. Чтобы добиться устойчивости, нельзя зависеть от владельцев и их вложений, потому что это приводит к инфляции зарплат.

Да, мы воспользовались противостоянием Месси и Криштиану, провели кампанию, чтобы простимулировать конкуренцию, но после их ухода ничего не случилось. Криштиану ушел в Серию А, но, вместо того чтобы продавать права за большую сумму, они продавали их дешевле. Главное для меня – это клубные бренды, конкуренция. В «ПСЖ» [играли] Неймар , Месси, Мбаппе и бог знает кто еще, но я не видел, чтобы Лига 1 приблизилась к нам или к Бундеслиге. Очень важна конкуренция, бренд лиги.

Я много общаюсь с представителями арабского мира и говорю им: «Послушайте, то, что вы делаете с игроками, неплохо, но важнее работать над брендом соревнования, работать с соцсетями, потому что иначе о вас не будут говорить. В противном случае вы не сделаете свой бренд международным, потому что игроки эфемерны. «Золотой мяч» выиграл футболист АПЛ, чего не было уже давно, – испанец Родри. Это впервые со времен Криштиану Роналду – и, кроме того, спорно», – сказал президент Ла Лиги.