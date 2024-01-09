Лавесси пытался ранить себя ножницами и сломал ключицу, когда брат его успокаивал. Экс-футболиста поместили в центр психического здоровья: «Он слышал голоса в голове и думал, что его преследуют»

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Сан-Лоренсо происшествия Наполи Эсекиэль Лавесси Футбол

Эсекиель Лавесси нуждается в психиатрической помощи.

Напомним, в конце декабря Лавесси был доставлен в больницу уругвайского города Пунта-дель-Эсте с тяжелыми травмами. У экс-футболиста обнаружены колотая рана брюшной полости и перелом ключицы. Сообщалось, что аргентинец получил ранение во время семейной ссоры, однако родственники Лавесси утверждают, что травмы являются следствием падения с лестницы.

Журналист Луис Вентура утверждает, что Лавесси был помещен в центр психического здоровья из-за предполагаемой передозировки наркотическими веществами. В окружении экс-футболиста сообщили, что у него «очень серьезные проблемы с наркотиками».

«Внезапно Почо (прозвище Лавесси – Sports.ru) стал очень сильно нервничать. Он начал слышать голоса и подумал, что его ищут или преследуют, и очень испугался. Ему стало так плохо, что он схватил ножницы и пытался поранить себя ими. Брат пытался его успокоить. Дело не в том, что он подрался с братом – тот пытался контролировать ситуацию, и в итоге Почо получил травму ключицы. Он судится со своей бывшей, Натальей Лонбардо, и он подумал, что она могла искать его», – рассказала журналистка Эстефи Берарди.

Адвокат по уголовным делам Лукас Бертеро рассказал, что изначально Лавесси планировали доставить в Буэнос-Айрес, однако из-за его состояния он не мог лететь на самолете.

«В Пунта-дель-Эсте решили, что лучше всего доставить его в Буэнос-Айрес медицинским самолетом. Но по прибытии в аэропорт у него случился похожий эпизод, и он не мог лететь, потому что это было опасно даже для экипажа. Поэтому его накачали лекарствами и привезли спящим. То, что с ним произошло, было похоже на своего рода мистическую вспышку. Он начал выкрикивать хвалы или мольбы к Богу», – приводит слова Бертеро Marca.

Эсекиэль играл за сборную Аргентины с 2007 по 2016 год. На клубном уровне он представлял «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй». Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Одним из голосов был голос Де Лаурентиса)
+21
-1
+20
Проблемы с наркотиками. Помню когда первый раз увидел его игру. Казалось что он минимум две трети Марадона. Был под впечатлением от его игры, хотя видно было что играет один и не замечает партнеров. Но определено талант там был, и довольно не плохой. На сколько же я старый 🤣.
+18
-3
+15
Ответ 1 dreik 1
Как по мне очень угловатым и прямолинейным был, такой себе аргентинский Уолкотт.
Да ну, в чем, а в прямолинейности Лавесси обвинить было сложно
+5
0
+5
А ведь в какой-то момент истории был самым высокооплачиваемым футболистом планеты.
+4
0
+4
соль и до лавесси добралась
+4
0
+4
Ответ Виталий Ан
Проблемы с наркотиками. Помню когда первый раз увидел его игру. Казалось что он минимум две трети Марадона. Был под впечатлением от его игры, хотя видно было что играет один и не замечает партнеров. Но определено талант там был, и довольно не плохой. На сколько же я старый 🤣.
Как по мне очень угловатым и прямолинейным был, такой себе аргентинский Уолкотт.
+10
-6
+4
Ответ Поцелуй Оздоева
Да ну, в чем, а в прямолинейности Лавесси обвинить было сложно
А я соглашусь что был прямолинейный. Получить мяч и идти обводя всех и пробить. Но в этом он был достаточно хорош. Правда в том что так нельзя играть все время. С Уолкетом конечно не могу сказать что похоже, но что то определено есть).
+1
0
+1
Здоровья приболевшему!
+1
0
+1
ахринеть, жаль добряка
0
0
0
Ответ ster3
Странно что Лавесси не припоминают слитое интимное видео. Давно это правда было
Интересно. Не помню ничего такого.
0
0
0
Ответ EmilAshikyan
Старый, потому что помнишь Лавесси? 🙄😐
Скорее его первые игры в сознательном возрасте . Когда я уже достаточно понимал в футболе. Несколько статей назад был в шоке что Лингранту 32 год пошел. Ощущение что его дебют был лет 5 назад максимум.
0
0
0
Ответ Виталий Ан
Проблемы с наркотиками. Помню когда первый раз увидел его игру. Казалось что он минимум две трети Марадона. Был под впечатлением от его игры, хотя видно было что играет один и не замечает партнеров. Но определено талант там был, и довольно не плохой. На сколько же я старый 🤣.
Старый, потому что помнишь Лавесси? 🙄😐
0
0
0
Говорю Лавесси - вижу страсть на поле в игре Наполи. Насколько этот техничный и с челкой до бровей парень стал символом того бесшабашного Наполи, он идеально передавал дух футбола тех неаполитанцев.
0
0
0
те кто пишут про наркотики совсем забыли про такую вещь как шизофрения?
0
0
0
Странно что Лавесси не припоминают слитое интимное видео. Давно это правда было
0
0
0
Жесть конечно. Вот так отъехать.
0
0
0
Это шиза.
0
0
0
напоминает историю о Рафике и сильном скрипаче.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий