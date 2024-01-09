Лавесси пытался ранить себя ножницами и сломал ключицу, когда брат его успокаивал. Экс-футболиста поместили в центр психического здоровья: «Он слышал голоса в голове и думал, что его преследуют»

Эсекиель Лавесси нуждается в психиатрической помощи.

Напомним, в конце декабря Лавесси был доставлен в больницу уругвайского города Пунта-дель-Эсте с тяжелыми травмами. У экс-футболиста обнаружены колотая рана брюшной полости и перелом ключицы. Сообщалось, что аргентинец получил ранение во время семейной ссоры, однако родственники утверждают, что травмы являются следствием падения с лестницы.

Журналист Луис Вентура утверждает, что Лавесси был помещен в центр психического здоровья из-за предполагаемой передозировки наркотическими веществами. В окружении экс-футболиста сообщили, что у него «очень серьезные проблемы с наркотиками».

«Внезапно Почо (прозвище Лавесси – Sports.ru) стал очень сильно нервничать. Он начал слышать голоса и подумал, что его ищут или преследуют, и очень испугался. Ему стало так плохо, что он схватил ножницы и пытался поранить себя ими. Брат пытался его успокоить. Дело не в том, что он подрался с братом – тот пытался контролировать ситуацию, и в итоге Почо получил травму ключицы. Он судится со своей бывшей, Натальей Лонбардо, и он подумал, что она могла искать его», – рассказала журналистка Эстефи Берарди.

Адвокат по уголовным делам Лукас Бертеро рассказал, что изначально Лавесси планировали доставить в Буэнос-Айрес, однако из-за его состояния он не мог лететь на самолете.

«В Пунта-дель-Эсте решили, что лучше всего доставить его в Буэнос-Айрес медицинским самолетом. Но по прибытии в аэропорт у него случился похожий эпизод, и он не мог лететь, потому что это было опасно даже для экипажа. Поэтому его накачали лекарствами и привезли спящим. То, что с ним произошло, было похоже на своего рода мистическую вспышку. Он начал выкрикивать хвалы или мольбы к Богу», – приводит слова Бертеро Marca.

Эсекиэль играл за сборную с 2007 по 2016 год. На клубном уровне он представлял « », « », « » и «Хэбэй». Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

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