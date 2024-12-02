Кин о Салахе: «Снимаю перед ним шляпу – он высказывается о контракте с «Ливерпулем», показывает другую сторону своей личности»

Рой Кин одобрил поведение Мохамеда Салаха в ситуации с продлением контракта.

Вингер «Ливерпуля» открыто заявляет о том, что клуб до сих пор не предложил ему новое соглашение. Действующий контракт игрока заканчивается летом 2025 года.

«Даже за последние несколько недель и после интервью он немного высказывается о своих делах с контрактом.

Он показывает другую сторону своей личности. Он делал это в последний год или два, когда его сняли в нескольких важных играх за «Ливерпуль» с Клоппом. Он показывает, что он, очевидно, неравнодушен к игре.

В конечном счете, он игрок мирового класса и находится в отличной позиции в «Ливерпуле» и в ситуации с контрактом. И он показывает себя, я бы отдал ему должное в этом отношении.

Он открыто [говорит об этом], и люди обсуждают его, критикуют и говорят, что он такой-то, эгоист или что-то в этом роде. Но он высказывается.

Настоящие топ-игроки отставят это в сторону и скажут: «Я буду показывать себя в важных играх». И именно поэтому я снимаю перед ним шляпу», – сказал Sky Sports бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Салах о контракте после 1+1 с «Сити»: «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться»