Салах хочет остаться в «Ливерпуле» и согласен на однолетний контракт, но недоволен подходом клуба к переговорам
Контракт египетского вингера истекает в конце этого сезона. Ранее он рассказал, что ему не предлагали обсудить продление договора: «Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем».
По информации The Athletic, футболист согласен подписать контракт хотя бы на один год, но «все больше раздражается из-за того, как клуб подходит к переговорам». В «Ливерпуле» уверяют, что переговоры с агентом Салаха Рами Аббасом идут позитивно, но сам игрок недоволен их темпом. Кроме того, Мохамед сомневается, что «красные» смогут удовлетворить его требования.
Приоритетом для египтянина остается подписание нового соглашения с мерсисайдцами. Тем не менее он также считает, что является одним из лучших игроков мира, и условия нового контракта должны отражать этот статус и уровень его результативности в этом сезоне.
Мохамед верит, что он приближается к своему пику и будет поддерживать свой уровень. Он хочет выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов с «Ливерпулем» в этом сезоне.
В текущем сезоне АПЛ Салах провел 13 матчей, отличившись 11 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь.
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
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