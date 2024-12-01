Салах о контракте после 1+1 с «Сити»: «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться»
Сегодня вингер «Ливерпуля» отметился голом и результативной передачей в матче против «горожан» в АПЛ (2:0).
«Рад, что нам удалось выиграть этот матч. Мы знали, что «Сити» постарается насесть на нас.
Атмосфера на «Энфилде» особенная, я не принимаю ее как должное. Я наслаждаюсь каждой минутой здесь. Чувствую себя как дома. Это всегда особенное чувство – забить на «Энфилде» и выиграть матч.
Честно говоря, ситуация [с истекающим контрактом] сидит в моей голове. По состоянию на данный момент это моя последняя [домашняя] игра против «Манчестер Сити» за «Ливерпуль», так что я хотел просто насладиться ею. Атмосфера была потрясающей, и я буду наслаждаться каждой секундой, проведенной здесь.
Надеюсь, мы выиграем чемпионат, а что дальше – будет видно», – сказал Салах.
Как в 32 года Салах идет на один из лучших сезонов в карьере?
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