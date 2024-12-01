Салах о контракте после 1+1 с «Сити»: «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться»

Мохамед Салах дал понять, что может больше не сыграть против «Сити» на «Энфилде».

Сегодня вингер «Ливерпуля » отметился голом и результативной передачей в матче против «горожан» в АПЛ (2:0).

«Рад, что нам удалось выиграть этот матч. Мы знали, что «Сити» постарается насесть на нас.

Атмосфера на «Энфилде» особенная, я не принимаю ее как должное. Я наслаждаюсь каждой минутой здесь. Чувствую себя как дома. Это всегда особенное чувство – забить на «Энфилде» и выиграть матч.

Честно говоря, ситуация [с истекающим контрактом] сидит в моей голове. По состоянию на данный момент это моя последняя [домашняя] игра против «Манчестер Сити » за «Ливерпуль», так что я хотел просто насладиться ею. Атмосфера была потрясающей, и я буду наслаждаться каждой секундой, проведенной здесь.

Надеюсь, мы выиграем чемпионат, а что дальше – будет видно», – сказал Салах.

Как в 32 года Салах идет на один из лучших сезонов в карьере?