Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
Мохамед Салах не ведет переговоров с «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что вингер «Ливерпуля» допускает переход в парижский клуб ближайшим летом, и стороны ведут переговоры.
По информации журналиста Бена Джейкобса, это информация не соответствует действительности. Салах давно дружит с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, но французы еще не делали предложений.
Несколько источников полагают, что Салах использует слухи об интересе «ПСЖ», чтобы оказать давление на «Ливерпуль» в вопросе о продлении контракта. Действующее соглашение истекает в конце этого сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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