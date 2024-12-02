Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)

Мохамед Салах не ведет переговоров с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что вингер «Ливерпуля » допускает переход в парижский клуб ближайшим летом, и стороны ведут переговоры.

По информации журналиста Бена Джейкобса, это информация не соответствует действительности. Салах давно дружит с президентом «ПСЖ » Нассером Аль-Хелайфи , но французы еще не делали предложений.

Несколько источников полагают, что Салах использует слухи об интересе «ПСЖ», чтобы оказать давление на «Ливерпуль» в вопросе о продлении контракта. Действующее соглашение истекает в конце этого сезона.