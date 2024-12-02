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Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)

Мохамед Салах не ведет переговоров с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что вингер «Ливерпуля» допускает переход в парижский клуб ближайшим летом, и стороны ведут переговоры. 

По информации журналиста Бена Джейкобса, это информация не соответствует действительности. Салах давно дружит с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, но французы еще не делали предложений. 

Несколько источников полагают, что Салах использует слухи об интересе «ПСЖ», чтобы оказать давление на «Ливерпуль» в вопросе о продлении контракта. Действующее соглашение истекает в конце этого сезона.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoНассер Аль-Хелайфи
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