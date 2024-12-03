IFAB продолжит тестировать систему тренерских запросов. Ее считают экономически эффективной альтернативой ВАР

IFAB продолжит тестировать систему тренерских запросов.

Система FVS, которая позволяет тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов, впервые появилась на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет. Сообщалось , что ФИФА хочет продолжить тестирование системы как альтернативы ВАР.

На ежегодном собрании IFAB в Лондоне было принято решение продолжить испытания системы FVS. Международный совет футбольных ассоциаций считает нововведение экономически эффективной альтернативой системе ВАР и другим тестируемым в настоящее время решениям, которые позволили бы сократить время проверки эпизодов и контролировать поведение участников матча.

На встрече также обсуждались публичные объявления судейских решений после просмотра видеоповторов, разработки, связанные с полуавтоматическим определением офсайдов, а также возможности использования камер наблюдения, установленных на теле арбитров.