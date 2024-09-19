Тебас о ВАР: «Нужно совершенствовать, но IFAB напоминает Ватикан, менее мудрую его версию. Мы должны стать более публичными во многих аспектах»
«Я был одним из величайших защитников ВАР, но нам нужно совершенствоваться.
Это зависит от Ватикана, который напоминает IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся регулированием правил игры в футбол – Спортс’‘). По-прежнему остаются древние федерации. Это похоже на Ватикан, но в менее мудрой версии.
Судьи ВАР должны быть надлежащими специалистами. Я не знаю, все ли они на самом деле судьи. Нужно подумать об этом.
Раньше вся ответственность была на судье в поле, теперь ее уже не стало. Сейчас они отправляют на ВАР тех, кто уходит из судейства. Это всеобщий корпоративизм... Мы должны изменить все это и стать более публичными во многих аспектах.
Будем надеяться, что в этом году судьи дадут интервью перед матчами», – заявил президент Ла Лиги.
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