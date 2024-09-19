Тебас о ВАР: «Нужно совершенствовать, но IFAB напоминает Ватикан, менее мудрую его версию. Мы должны стать более публичными во многих аспектах»

Хавьер Тебас сравнил руководящий орган в футболе с Ватиканом, говоря о ВАР.

«Я был одним из величайших защитников ВАР, но нам нужно совершенствоваться.

Это зависит от Ватикана, который напоминает IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся регулированием правил игры в футбол – Спортс’‘). По-прежнему остаются древние федерации. Это похоже на Ватикан, но в менее мудрой версии.

Судьи ВАР должны быть надлежащими специалистами. Я не знаю, все ли они на самом деле судьи. Нужно подумать об этом.

Раньше вся ответственность была на судье в поле, теперь ее уже не стало. Сейчас они отправляют на ВАР тех, кто уходит из судейства. Это всеобщий корпоративизм... Мы должны изменить все это и стать более публичными во многих аспектах.

Будем надеяться, что в этом году судьи дадут интервью перед матчами», – заявил президент Ла Лиги .