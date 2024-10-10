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  • В Италии хотят начать тестировать ВАР по запросу тренеров в Серии С и молодежных лигах, глава федерации обратился в IFAB. Нововведение применяли на женском ЧМ U20
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В Италии хотят начать тестировать ВАР по запросу тренеров в Серии С и молодежных лигах, глава федерации обратился в IFAB. Нововведение применяли на женском ЧМ U20

В Италии хотят ввести проверку эпизодов с помощью ВАР по запросу тренеров.

Как пишет Calcio e Finanza со ссылкой на La Repubblica, в конце августа Федерация футбола Италии предложила начать тестирование проверок эпизодов судьями по запросу тренеров команд.

Ранее нововведение было опробовано ФИФА на женском чемпионате мира U20 – дважды за матч тренеры команд были вправе показать резервному арбитру зеленую карточку и запросить проверку спорного эпизода, который может повлиять на исход матча. Проверка осуществлялась при помощи «упрощенной версии» ВАР – системы видеообзоров (FSV).

Сообщается, что глава федерации Габриэле Гравина направил письмо в IFAB с официальным запросом о тестировании проверок эпизодов по запросу тренеров в молодежных лигах Италии и Серии С. В случае одобрения запроса Италия станет первой крупной европейской страной, начавшей применять новую упрощенную систему видеоповторов. Вопрос также обсуждался на встрече представителей Ассоциации европейских клубов в Афинах.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calcio e Finanza
logoсерия А Италия
logoФИФА
logoсудьи
logoД3 Италия
Федерация футбола Италии
видеоповторы
Габриэле Гравина
правила
IFAB
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