В Италии хотят начать тестировать ВАР по запросу тренеров в Серии С и молодежных лигах, глава федерации обратился в IFAB. Нововведение применяли на женском ЧМ U20

В Италии хотят ввести проверку эпизодов с помощью ВАР по запросу тренеров.

Как пишет Calcio e Finanza со ссылкой на La Repubblica, в конце августа Федерация футбола Италии предложила начать тестирование проверок эпизодов судьями по запросу тренеров команд.

Ранее нововведение было опробован о ФИФА на женском чемпионате мира U20 – дважды за матч тренеры команд были вправе показать резервному арбитру зеленую карточку и запросить проверку спорного эпизода, который может повлиять на исход матча. Проверка осуществлялась при помощи «упрощенной версии» ВАР – системы видеообзоров (FSV).

Сообщается, что глава федерации Габриэле Гравина направил письмо в IFAB с официальным запросом о тестировании проверок эпизодов по запросу тренеров в молодежных лигах Италии и Серии С. В случае одобрения запроса Италия станет первой крупной европейской страной, начавшей применять новую упрощенную систему видеоповторов. Вопрос также обсуждался на встрече представителей Ассоциации европейских клубов в Афинах.