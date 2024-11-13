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ФИФА хочет продолжить тестирование системы тренерских запросов в качестве альтернативы ВАР. Ее планируют использовать в лигах «с меньшим количеством ресурсов»

В футболе может появиться альернатива ВАР.

По информации ESPN, ФИФА хочет продолжить тестирование системы FVS, которая позволяет тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов. Она использовалась на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет.

Руководящий орган мирового футбола надеется, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры, даст разрешение на применение FVS и в других соревнованиях. 

Планируется, что у тренеров каждой из играющих команд будет право на два запроса за матч, после которых главный арбитр будет смотреть повторы без обращения к видеоассистентам. 

Пока что систему хотят использовать только в лигах «с меньшим количеством ресурсов» – там, где на одном матче могут работать не более 4-5 камер. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoФИФА
видеоповторы
правила
IFAB
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