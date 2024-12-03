Холанд после 7 подряд матчей «Ман Сити» без побед: «Мы видели лучшие времена и увидим их снова. Продолжаем верить»
Эрлинг Холанд высказался о ситуации, в которую попал «Манчестер Сити».
В последних 7 матчах во всех турнирах клуб не одержал ни одной победы, потерпев 6 поражений.
В воскресенье команда Пепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» в 13-м туре АПЛ – 0:2.
24-летний норвежский форвард принял участие в 6 играх из 7 по ходу неудачного отрезка и забил в них 3 мяча.
«Мы видели лучшие времена и увидим их снова. Продолжаем верить», – написал Холанд в соцсети.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Эрлинга Холанда
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