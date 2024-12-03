Холанд после 7 подряд матчей «Ман Сити» без побед: «Мы видели лучшие времена и увидим их снова. Продолжаем верить»

Эрлинг Холанд высказался о ситуации, в которую попал «Манчестер Сити».

В последних 7 матчах во всех турнирах клуб не одержал ни одной победы, потерпев 6 поражений.

В воскресенье команда Пепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» в 13-м туре АПЛ – 0:2.

24-летний норвежский форвард принял участие в 6 играх из 7 по ходу неудачного отрезка и забил в них 3 мяча.

«Мы видели лучшие времена и увидим их снова. Продолжаем верить», – написал Холанд в соцсети.

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