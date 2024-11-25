Гвардиола о проблемах «Сити»: «Дело не в Холанде. Назовите команду, которая бы не зависела от его голов. Нам с ним повезло»
Пеп Гвардиола не винит Эрлинга Холанда в проблемах «Манчестер Сити».
«Горожане» проиграли 5 матчей подряд во всех турнирах. Нападающий принял участие в четырех из них и забил один гол.
«Дело не в Эрлинге. Нам повезло, что он у нас есть. Однажды он забьет два-три гола, как он делал это с тех пор, как пришел.
Назовите мне команду, которая бы не зависела от его голов. Сборная Норвегии зависит от него», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Холанд упустил 9 явных голевых моментов в 4 последних играх в АПЛ. Больше только у Уоткинса – но за весь сезон
«Оставайся скромным». Фраза Холанда Артете, которая обрушила сезон «Ман Сити»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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