Гвардиола о проблемах «Сити»: «Дело не в Холанде. Назовите команду, которая бы не зависела от его голов. Нам с ним повезло»

Пеп Гвардиола не винит Эрлинга Холанда в проблемах «Манчестер Сити».

«Горожане» проиграли 5 матчей подряд во всех турнирах. Нападающий принял участие в четырех из них и забил один гол.

«Дело не в Эрлинге . Нам повезло, что он у нас есть. Однажды он забьет два-три гола, как он делал это с тех пор, как пришел.

Назовите мне команду, которая бы не зависела от его голов. Сборная Норвегии зависит от него», – сказал тренер «Манчестер Сити ».

Холанд упустил 9 явных голевых моментов в 4 последних играх в АПЛ. Больше только у Уоткинса – но за весь сезон

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