Морган припомнил Холанду его слова Артете после 5 поражений «Ман Сити» подряд: «После такого тебе точно лучше быть скромнее 🤣»

Пирс Морган поиздевался над Эрлингом Холандом после 5 поражений «Ман Сити».

Вчера «горожане» продлили серию поражений, разгромно уступив «Тоттенхэму » дома (0:4).

«После такого тебе точно лучше быть скромнее 🤣🤣🤣🤣», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала », приложив фото Холанда и Артеты после матча 5-го тура АПЛ.

После игры в сентябре (2:2) нападающий «Манчестер Сити » сказал тренеру «Арсенала» «быть скромнее», хлопнув Артету по плечу.

Также Морган написал «Пеп – на выход?», приложив скриншот с пятью поражениями «Сити».

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