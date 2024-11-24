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Морган припомнил Холанду его слова Артете после 5 поражений «Ман Сити» подряд: «После такого тебе точно лучше быть скромнее 🤣»

Пирс Морган поиздевался над Эрлингом Холандом после 5 поражений «Ман Сити».

Вчера «горожане» продлили серию поражений, разгромно уступив «Тоттенхэму» дома (0:4).

«После такого тебе точно лучше быть скромнее 🤣🤣🤣🤣», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», приложив фото Холанда и Артеты после матча 5-го тура АПЛ.

После игры в сентябре (2:2) нападающий «Манчестер Сити» сказал тренеру «Арсенала» «быть скромнее», хлопнув Артету по плечу.

Также Морган написал «Пеп – на выход?», приложив скриншот с пятью поражениями «Сити».

«####### от меня, ###### клоун». Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча

Холанд упустил 9 явных голевых моментов в 4 последних играх в АПЛ. Больше только у Уоткинса – но за весь сезон

Худший период в карьере Пепа. Так плохо еще нигде и никогда не было: убедимся

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoМанчестер Сити
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