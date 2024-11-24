Морган припомнил Холанду его слова Артете после 5 поражений «Ман Сити» подряд: «После такого тебе точно лучше быть скромнее 🤣»
Вчера «горожане» продлили серию поражений, разгромно уступив «Тоттенхэму» дома (0:4).
«После такого тебе точно лучше быть скромнее 🤣🤣🤣🤣», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», приложив фото Холанда и Артеты после матча 5-го тура АПЛ.
После игры в сентябре (2:2) нападающий «Манчестер Сити» сказал тренеру «Арсенала» «быть скромнее», хлопнув Артету по плечу.
Также Морган написал «Пеп – на выход?», приложив скриншот с пятью поражениями «Сити».
«####### от меня, ###### клоун». Холанд повздорил с Жезусом после того, как Эрлинг сказал Артете «быть скромнее» после матча
Холанд упустил 9 явных голевых моментов в 4 последних играх в АПЛ. Больше только у Уоткинса – но за весь сезон
Худший период в карьере Пепа. Так плохо еще нигде и никогда не было: убедимся
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