«Жалкий менталитет»: фанаты «Сити» накинулись на Холанда после игры с «Ливерпулем». Чем он их взбесил?
«Ливерпуль» продлил безвыигрышную серию «Сити», победил 2:0. Команда Гвардиолы не побеждает уже в семи матчах подряд. И четыре раза к ряду проигрывают в АПЛ.
После матча фанаты «Сити» обратили внимание на эпизод, в котором Эрлинг Холанд мило беседовал с Мохамедом Салахом.
Это их взбесило.
📝 «Холанд – позорище, смеется с игроками «Ливерпуля» после такой отстойной игры».
📝 «Жалкий менталитет».
📝 «Твое первое касание – это шутка, почему бы не посмеяться над этим».
📝 «Просто позор».
📝 «Что происходит в «Сити»? Что случилось с игроками?»