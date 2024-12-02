Холанд получил 4 из 10 за матч с «Ливерпулем» от Manchester Evening News – только у Уокера оценка ниже. Лучшие в составе «Сити» – Ортега и Льюис

Эрлинг Холанд получил одну из самых низких оценок по итогам игры с «Ливерпулем».

«Ман Сити » уступил на «Энфилде» со счетом 0:2 в 13-м туре АПЛ .

Manchester Evening News оценил выступление нападающего Эрлинга Холанда на 4 балла из 10, прокомментировав его так: «Почти не касался мяча, но когда он до него доходил, не смог им распорядиться, что разрушало надежды «Сити» на гол».

Оценки остальных игроков: Ортега – 6, Уокер – 3, Аканджи – 5, Диаш – 5, Аке – 5, Гюндоган – 5, Силва – 5, Льюис – 6, Фоден – 5, Нунеш – 5. Замены: Доку – 7, Савио – 6, де Брюйне – 5, Грилиш – 6.