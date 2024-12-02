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  • Холанд получил 4 из 10 за матч с «Ливерпулем» от Manchester Evening News – только у Уокера оценка ниже. Лучшие в составе «Сити» – Ортега и Льюис
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Холанд получил 4 из 10 за матч с «Ливерпулем» от Manchester Evening News – только у Уокера оценка ниже. Лучшие в составе «Сити» – Ортега и Льюис

Эрлинг Холанд получил одну из самых низких оценок по итогам игры с «Ливерпулем».

«Ман Сити» уступил на «Энфилде» со счетом 0:2 в 13-м туре АПЛ.

Manchester Evening News оценил выступление нападающего Эрлинга Холанда на 4 балла из 10, прокомментировав его так: «Почти не касался мяча, но когда он до него доходил, не смог им распорядиться, что разрушало надежды «Сити» на гол».

Оценки остальных игроков: Ортега – 6, Уокер – 3, Аканджи – 5, Диаш – 5, Аке – 5, Гюндоган – 5, Силва – 5, Льюис – 6, Фоден – 5, Нунеш – 5. Замены: Доку – 7, Савио – 6, де Брюйне – 5, Грилиш – 6.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoРико Льюис
logoИлкай Гюндоган
logoФилип Фоден
logoКайл Уокер
logoДжек Грилиш
рейтинги
logoСавио Морейра
logoМануэль Аканджи
logoМатеуш Нунеш
logoКевин де Брюйне
logoРубен Диаш
logoШтефан Ортега
logoЖереми Доку
logoНатан Аке
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБернарду Силва
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